اعتقال «دواعش» في الموصل وسط مخاوف من عودة التنظيم

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال عنصرين من تنظيم «داعش»، جنوبي مدينة الموصل، وسط مخاوف من عودة التنظيم الإرهابي جراء الهجوم التركي في الشمال السوري.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة نفذت عملية أمنية لتفتيش مركز ناحية الشورة وقريتي سروج والبشمانة جنوبي مدينة الموصل.وحذرﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ العراقية أﺑﻮﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي مؤخراً من فرار قادة داعش العراقيين وأسرهم من مخيم الهول شمال سوريا.

ويأتي التحذير في وقت كشفت فيه مصادر صحفية عن وجود أكثر من 3500 إرهابي عراقي في قبضة قوات سوريا الديمقراطية.