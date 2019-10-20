الجيش الليبي يحرر العزيزية ويتأهب لاقتحام قلب طرابلس

المصدر: بنغازي، طرابلس - البيان

بات الجيش الليبي على أبواب طرابلس بعد أن أكمل، أمس، تحرير مدينة العزيزية، وأكد الجيش الليبي سيطرة قواته بشكل كامل على منطقة العزيزية، بعد طرد قوات الوفاق الوطني منها.

وقال مصدر عسكري رفيع إن تحرير العزيزية يعني أن الطريق بات سالكاً إلى وسط طرابلس، وأن طرد الميليشيات منها بات مسالة وقت لا أكثر.

وأكد المصدر لـ«البيان»، أن تحرير العزيزية بعد معارك طاحنة استمرت أسابيع عدة يمثّل خطوة مهمة على طريق تحرير العاصمة خصوصاً بعد السيطرة على الكوبري الرابط بين العزيزية وطرابلس، وأضاف أن الأهمية الاستراتيجية لتحرير العزيزية يكمن بالأساس في قطع الطريق أمام الميليشيات التي يتزعمها القيادي الإخواني أسامة الجويلي، والتي تعتمد على المرتزقة الأفارقة والإرهابيين لاستهداف تقدم القوات المسلحة نحو العاصمة، لافتاً إلى أن الجيش بات يسيطر على الطريق الرابطة بين الجنوب والشمال الغربيين، وبين مناطق الجبل الغربي والعاصمة طرابلس.