بالصور.. «دبكة» و«نارجيلة» و«سيلفي» في احتجاجات لبنان

المصدر: دبي - أكرم أبو الهنود

تظاهرات لبنان المستمرة لليوم الرابع على التوالي ضد الطبقة السياسية الحاكمة، ليست كغيرها، فقد كانت مختلفة إلى حد كبير عن مثيلاتها، فهي تظاهرات شارك فيها الأطفال والنساء والشيوخ وحتى الحيوانات، وهي تظاهرات لم تظهر فيها الأعلام الحزبية ورفع علم لبنان فقط، وكانت هناك صور ولقطات متميزة وطريفة.

رجل مسن يمشي بمساعدة عصا أصر على المشاركة في الاحتجاج هنا، وفي مكان آخر كانت امرأة ترفع رضيعاً يحمل العلم الوطني وسط متظاهرين يهتفون ضد الحكومة.

الموسيقى والرقص الشعبي «الدبكة» كانا حاضرين بقوة أيضاً في عدد من مناطق الاحتجاجات، فكانت مجموعات من المتظاهرين يرقصون الدبكة خلال احتجاجهم في مختلف مناطق الاحتجاجات، بينما ظهر أحد المحتجين يحمل آلته الموسيقية بيد ومكنسة في يده الأخرى في منطقة زوق ماكيل، في صورة يصعب تفسيرها.

ولم تغب اللقطات الطريفة عن الاحتجاجات في لبنان فقد ظهر متظاهر يحمل العلم اللبناني ويجلس في بركة على طريق سريع يربط بيروت بشمالي لبنان، في زوق مصبح، كما كانت النرجيلة حاضرة حيث قرر محتج تدخين النرجيلة بشكل غريب على ظهر سيارة، في صيدا جنوبي لبنان، فيما انتشرت النرجيلة بين الشباب خلال الاحتجاج بمختلف المناطق.

ولم تغب الحيوانات عن الاحتجاجات حيث يبدو أن أحد المحتجين اصطحب كلبه معه وألبسه العلم اللبناني للمشاركة في الاحتجاجات في بيروت.

ويبدو أن الاحتجاجات كانت فرصة للبعض من أجل التقاط الصورة التذكارية والسيلفي حيث أظهرت صورة إحدى المتظاهرات تلتقط لنفسها صورة سيلفي في بيروت، وكانت متظاهرة أخرى تظهر في صورة كأنها للذكرى أمام إطارات مشتعلة في الضواحي الشمالية لبيروت.