السيسي: الوعي الشعبي ضرورة لمواجهة التطرّف

المصدر: القاهرة - وام

أكد الرئيس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري الذي أقيم أمس بمشاركة الإمارات بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.

وترأس وفد الدولة في الاحتفالية المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بحضور القاضي محمد عبدالرحمن الجراح من قضاة المحكمة، والقاضي عبدالرحمن البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

واستقبل السيسي، أمس، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري.

وقال بسام راضي، الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، مؤكداً فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، ونجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الأخيرة لإعلاء مبادئ العدالة، إلى جانب ما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات.

ورحب السيسي بالحضور من رؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا من مختلف الدول، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا في تفعيل الحماية القضائية للمواطنين، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين المصريين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى.

وأكد السيسي خلال اللقاء أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الإرهاب والفكر المتطرف، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذي يستوجب من المؤسسات القضائية أن تسهم في الاضطلاع بتلك المهمة من واقع مسؤوليتها، جنباً إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة، وذلك بهدف ترسيخ أركان الدولة والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها وسيادتها وحماية العقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين.