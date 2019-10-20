استطلاع «البيان»: التفاف محتمل على مطالب اللبنانيين بحلول مؤقتة

المصدر: دبي- البيان - القاهرة، عمّان - محمد خالد وماجدة أبوطير

أظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن تصاعد الاحتجاجات في لبنان من شأنه أن يؤدي إلى التفاف السلطات على المطالب بحلول مؤقتة، وهو ما أكده 61 في المئة من متوسط الاستطلاعات الثلاثة، في حين ذهب 39 في المئة فقط من معدل الاستطلاعات الثلاثة إلى أن تصاعد الاحتجاجات سيدفع بالسلطات إلى تلبية مطالب المتظاهرين. ويرى محللون أن سيناريوهات عديدة تلف مصير الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، وتداعياتها على المشهد الداخلي ومصير الحكومة.

وفي السياق، يقول الكاتب والمحلل اللبناني، محمد سعيد الرز، في تصريحات لـ«البيان»: «لأول مرة ينتفض الشعب اللبناني بأكمله من شماله إلى جنوب، ومن بقاعه إلى سواحله، متجاوزاً العصبيات الطائفية والمناطقية والحزبية. لقد نسيت الناس تحزباتها، ولا تتذكر سوى تأمين رغيف الخبز، وتحمل المسؤولين لكل الطبقة السياسية الحاكمة منذ 30 عاماً».

وأضاف أن التظاهرات والاحتجاجات العارمة، التي يشهدها لبنان تتزايد بصورة كبيرة، رغم كلام المسؤولين بهذه الطبقة السياسية الحاكمة أخيراً، لا سيما ما وعد به رئيس الحكومة، سعد الحريري. وتابع قائلاً: «كل الوعود من قبل المسؤولين في لبنان تتمحور حول حل الخلافات بينهم والبدء بالإصلاح، فيما المتظاهرون يطالبون برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على أساس اتفاق الطائف؛ بأن يكون لبنان دائرة واحدة تعتمد النظام النسبي».

وأردف الرز قائلاً: إنه من هنا أعتقد بأن التظاهرات سوف تستمر، وأن الحكومة سوف تستقيل، وستكون- وفق ذلك السيناريو- هناك حالة طوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، يتم خلالها اعتماد هذه القوانين (الانتخابات ومحاسبي الفاسدين وناهبي المال العام).

ورهن المحلل السياسي اللبناني تحقق ذلك السيناريو بقوله: «إلا إذا حدثت أمور طارئة حرفت التظاهرات عن غايتها الحقيقية مثال الطوابير الخامسة- وليس طابوراً واحداً- التي تتدخل وتثير الشغب وتهدد بنزع الصبغة السلمية عن التظاهرات».

وقال إنه «من المفيد الآن أن يكون هناك تدخل عربي لإصلاح الوضع في لبنان بدلاً من انفتاح الساحة اللبنانية أمام التدخلات الأجنبية، ومن يريد استثمار هذه التظاهرات لغايات إقليمية تضع لبنان في إطار الفوضى المنظمة».

وضع معقد

وعلى الصعيد ذاته، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية محمد مصالحة أن الاحتجاجات الشعبية في لبنان مطالبها واضحة وهي إزاحة النخب السياسية وأيضاً تحسين الأوضاع المعيشية، ولكن غير معروف إلى هذه اللحظة إلى ماذا ستؤول هذه الأزمة، فالوضع اللبناني معقد جداً، نظراً للتدخلات الخارجية والداخلية إضافة إلى تركيبة الحكومة.

ويعتقد مصالحة أنه من الصعب التوصل إلى حلول سريعة خلال الفترة التي حددها الحريري، فالمشاكل التي يعاني منها لبنان متراكمة عبر السنوات، والتوصل إلى توافق بين النخب السياسية ليست بهذه السهولة.

أما الخبير الاستراتيجي د. عامر السبايلة فأشار إلى أن هذه الاحتجاجات لا يمكن فصلها عن الواقع السياسي التي تعيشه بلدان المنطقة ومنها لبنان، ففشل الإدارة المحلية وقضية الفساد المستشري إضافة إلى نمط الحكم، وبالتالي تصل الشعوب إلى نقطة الانفجار جراء ما يحدث.