السنيورة: بقاء السلطة بيد «حزب الله» لن يحل الأزمة

المصدر: بيروت - وكالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة أن تغيير الحكومة اللبنانية مع بقاء السلطة بيد ميليشيا حزب الله لن يحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال السنيورة، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن الأزمة التي يشهدها لبنان تأتي بسبب سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن ممارسات الحزب على الحكومة اللبنانية أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.

وأضاف أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهوراً كبيراً منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية، ما أوجد حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصادياً وسياسياً.

وطالب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق حزب الله بالالتزام بالدستور والنأي بالنفس وعدم فرض أوامره على الحكومة اللبنانية حتى تتمكن من التغلب على الأزمة الحالية.

وردّد لبنانيون غاضبون هتافات مناهضة للأمين العام لميليشيا حزب الله، حسن نصر الله، فور بدء كلمة متلفزة له السبت، مطالبين بخروجه من المشهد السياسي في البلاد.