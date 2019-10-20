مسلحون يعتدون على متظاهرين طالبوا باستقالة بري ونواب «حزب الله»

المصدر: بيروت - وكالات

شهدت مدينة صور جنوبي لبنان، ذات الأغلبية المحسوبة على «حركة أمل» و«حزب الله»، تظاهرات ضد رئيس البرلمان اللبناني «رئيس حركة أمل» نبيه بري ونواب ووزراء ميليشيا حزب الله، مطالبين إياهم بالاستقالة. وطالب المتظاهرون بأدنى الحقوق المعيشية، وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر تمزيق شبان صوراً لنبيه بري ومؤسس «حركة أمل» موسى الصدر.

على الجانب الآخر، عمد عدد من مناصري «حركة أمل» إلى التظاهر، دعماً لرئيس البرلمان، ما أدى إلى مواجهة بين الطرفين، وتوتّر أدى إلى تدخل القوى الأمنية على الخط بينهما.وقال المتظاهرون إن عناصر «حركة أمل» المسلحين أطلقوا النار واعتدوا عليهم بالعصي، ما أدى إلى مواجهة وكر وفر، وهو ما أظهرته صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم البعض الآخر قوات الجيش اللبناني بمساندة المعتدين، وهو ما نفته نفياً قاطعاً مصادر عسكرية، مؤكدةً: «أن الجيش يقوم بدوره ويقف في الوسط منعاً لحدوث أي اشتباك بين الطرفين».من جانبهم، أكد المتظاهرون رفضهم الاعتداء على الأملاك العامة التي حصلت الجمعة في مدينة صور، متهمين مندسين بالقيام بهذه الأعمال لإفشال تحركاتهم.