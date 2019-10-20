رئيس الوزراء الكويتي يزور مصر اليوم

المصدر: الكويت - د.ب.أ

يبدأ رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر الصباح، اليوم (الأحد)، زيارة رسمية لمصر على رأس وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى. ويتضمن جدول أعمال الزيارة التي تستمر يومين، لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومباحثات مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء، على رأس وفد كبير إلى مصر العربية، تمثل دفعاً مهماً للعلاقات الثنائية الأخوية والبناءة والمتميزة بين البلدين. ونقلت كالة الأنباء الكويتية، أمس، عن الجار الله قوله، إن هذه الزيارة ستمثل إسهاماً فعالاً في رعاية علاقة البلدين، والإبقاء على حيويتها وتطورها، لافتاً إلى أنّها تمثل أيضاً تواصلاً بين قيادتي البلدين، حيث إنها تأتي بعد الزيارة التاريخية والناجحة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت في أغسطس الماضي.

وأكد أنّه مما يدلل على حرص رئيس الوزراء على أن تشمل موضوعات الزيارة مجالات عدة لعلاقات البلدين، مرافقته وفد كبير من القطاع الخاص الكويتي ليتسنى لهذا القطاع البحث والتنسيق مع نظيره المصري لفتح آفاق جديدة من التعاون المتميز والبناء، والذي سيعود بالفائدة على العلاقات الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مضيفاً: «مما يضاعف أهمية الزيارة، أنها تأتي في ظروف بالغة الدقة والخطورة تمر بها المنطقة تستوجب التشاور والتنسيق مع الأشقاء في مصر».

ولفت إلى أن هذه الزيارة ستشكل فرصة لتوقيع عدة اتفاقيات تمثل آليات فعالة لتعزيز العمل المشترك مع الأشقاء في مصر، لتحقيق الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية، وتلبية متطلبات التنمية في البلدين.