تدابير كويتية

المصدر: الكويت - وكالات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت خلال سبتمبر الماضي، 30 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات وشركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، و5 شركات صرافة، و4 شركات تأمين، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس، خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة، و26 شركة مجوهرات و5 شركات تأمين.

وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 77 ترخيصاً، موزعة على 55 شركة عقارية، و20 شركة مجوهرات، وشركة صرافة وشركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقباً لـ 31 شركة عقارية، و21 شركة مجوهرات، وشركتي تأمين وصرافة. ولفتت إلى أنّها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين، إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت 6 شركات عقارية، و8 شركات صرافة، و19 للمجوهرات.