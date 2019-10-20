وزير دفاع البشير دافع عنه في المحكمة

المصدر: الخرطوم - وكالات

مثل وزير الدفاع السوداني الأسبق ووالي الخرطوم في النظام السابق، عبدالرحيم محمد حسين، شاهد دفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير في الجلسة التي عُقدت أمس بمجمع المحاكم في الخرطوم. وأبدى عبدالرحيم استعداده للإدلاء بمزيد من المعلومات إن كانت الجلسات مغلقة.

وقال عبدالرحيم إنه على علمٍ بموضوع الأموال محل المحاكمة من البشير، لكنه لا يعلم أوجه صرف المبلغ، موضحاً أنه من واقع عمله وزير دفاع يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي.

وتوقفت الجلسات مدة أسبوعين بعد طعن تقدمت به هيئة دفاع البشير لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية للمواصلة في المحاكمة.