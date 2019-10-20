المصدر: واشنطن - وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن القوات الأمريكية لن تشارك في إقامة «المنطقة الآمنة» بشمال سوريا، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تواصل انسحاباً مدروساً من شمال شرق سوريا».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق إن تركيا ستقيم 12 موقع مراقبة في أنحاء شمال شرق سوريا، وأكد أن «المنطقة الآمنة» المزمعة ستمتد إلى أبعد بكثير مما قال مسؤولون أمريكيون إنه مشمول باتفاق هش لوقف إطلاق النار.

وتقضي الهدنة، التي أعلن عنها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عقب محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي، بوقف القتال خمسة أيام من أجل السماح لقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد بالانسحاب من «المنطقة الآمنة».