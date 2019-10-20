أحباط محاولة فرار نساء داعشيات في مخيم الهول

المصدر: الحسكة - وكالات

أحبطت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول محاولة فرار نساء داعشيات، وتمكنت من إلقاء القبض على 14 منهن برفقتهن 21 طفلاً من جنسيات مختلفة، ويعتبر مخيم الهول، 45 كلم شرق مدينة الحسكة، من أكبر المخيمات التابعة للإدارة الذاتية، يقطنها أكثر من 71 ألف نسمة بين نازح ولاجئ وعوائل من داعش من نساء وأطفال، ويعتبر الأخطر في العالم جراء تواجد أكثر من 40 ألفاً من نساء داعشيات وأطفالهن.

وحاولت مجموعة مؤلفة من نساء وأطفال من داعش من سوريين وأجانب الفرار من المخيم، بعد منتصف ليلة الجمعة باتجاه مناطق وريف الدشيشة جنوب المخيم، لكن محاولتهم باءت بالفشل بعد ملاحقتهم من قبل قوى الأمن الداخلي المعنية بحماية المخيم.