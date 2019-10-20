استقالة وزراء "القوات اللبنانية" من حكومة الحريري

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الطلب إلى وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة، بحسب صحيفة "النهار اللبنانية.

والوزراء هم: نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل أبو سليمان، وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق.

واستقالة وزراء "القوات" ليست الأولى في تاريخ الحكومات، فقد سبق أن استقال وزير الطاقة في حكومة رفيق الحريري، جورج افرام، وجرى تعيين بشارة مرهج مكانه، كذلك استقال وزراء الثنائية الشيعية و"التيار الوطني الحر" من حكومة سعد الحريري الأولى، ما أدى إلى اسقاطها بسبب فقدانها الثلث زائد واحد.

كما استقال وزير العمل شربل نحاس وجرى تعيين الوزير سليم جريصاتي مكانه، واستقال وزير السياحة فريد هيكل الخازن من حكومة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجرى تعيين مكانه وديع الخازن، لكن الحكومة لم تستمر سوى أيام وسقطت.

ماذا بعد الاستقالة؟

لا تسقط الحكومة إلا باستقالة عدد وزراء يمثل النصف زائد واحد من عدد وزرائها الاجمالي، أو مع استقالة رئيسها. وفي حالة استقالة 4 وزراء، ففي إمكان الحكومة الاجتماع وتعيين وزراء مكانهم، مع الحفاظ على التوزيع الطائفي للحقائب.