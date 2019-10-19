تظاهرات في ريف دير الزور ضد ميليشيات إيران

المصدر: دمشق - وكالات

شهدت أغلب بلدات وقرى ريف دير الزور الشمالي الشرقي أمس تظاهرات ضد دخول القوات الحكومية السورية إلى مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية:

«خرجت تظاهرات عقب صلاة الجمعة في أغلب بلدات ريف دير الزور الشمالي الشرقي، ومنها أبو حمام، غرانيج، الكشكية، الشعيطات، بعد دخول القوات الحكومية السورية والقوات الموالية لها إلى ريف دير الزور وخاصة القوات الإيرانية، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: أبناء دير الزور قالوا كلمتهم لا للأسد وميليشياته، لا لإيران وأذنابها، القرار بيد الأحرار».

وحمل المتظاهرون صوراً لأبناء المنطقة الذين قتلوا تحت التعذيب في المعتقلات السورية كتب على بعض تلك الصور: «هذا مصير الآلاف من أبناء دير الزور إذا عبرت إيران وميليشياتها والنظام المجرم شرق الفرات».

وأكد المصدر: «هذه التظاهرات ليست الأولى وقد خرجت عدة تظاهرات في مناطق ريف دير الزور الشمالي ضد وجود القوات الحكومية في مناطق شرق الفرات وتوقع أن تخرج تظاهرات أكبر بعد أنباء عن اتفاق بين قوات قسد والنظام السوري، يتضمن تسليم تلك المناطق للأخير، وقد بدأت تلك القوات بالتوجه إلى ريف دير الزور الشمالي الشرقي».

وأضاف القيادي: «تجربة محافظات درعا والقنيطرة وغوطة دمشق وحمص وغيرها من المناطق التي دخلها النظام، هي تجربة سيئة حيث قام النظام باعتقال المئات من أبناء تلك المناطق».