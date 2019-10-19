العدوان التركي يحرم 68 ألف طالب من التعليم

المصدر: الحسكة - وكالات

كشفت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس، عن توقف 810 مدارس وحرمان 68 ألف طالب من التعليم جراء العدوان التركي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن «آلة العدوان التركي والميليشيات المرتزقة الممولة من قبله لا تزال مستمرة بارتكاب أبشع الجرائم بحق أهلنا المدنيين في شمال وشرق سوريا، حيث طالت الهجمة الشرسة جميع المرافق الصحية والتعليمية».

وأشارت إلى أنه «في الوقت الذي يجب أن يكون فيه أطفالنا على مقاعد الدراسة، أصبحوا الآن بسبب هذا العدوان شهداء أو جرحى أو نازحين، فقد أقدمت آلة العدوان التركي على استهداف ممنهج للمدارس التعليمية».

وقدمت الهيئة إحصائية حول عدد المدارس التي تم استهدافها خلال تسعة أيام منذ بدء العدوان في كل من إقليمي الجزيرة والفرات، وعددها 810 مدارس .

والتي أصبحت خارج الخدمة بسبب العدوان الهمجي التركي، ما أدى إلى توقف العملية التربوية. وأوضحت أن «أكثر من 86000 طالب وطالبة أصبحوا محرومين من التعليم وتوقف 5224 معلماً ومعلمة عن العمل التربوي، وذلك بسبب العدوان التركي الغاشم».

وأكدت إدانتها للعدوان التركي «الظالم» على الأطفال والمدارس، موجهةً «نداء إنسانياً عاجلاً لمنظمة اليونيسيف ومنظمات حقوق الطفل وجميع المنظمات الحقوقية للتدخل بشكل عاجل والضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان على مناطقنا؛ منعاً لتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أهلنا منذ بدء العدوان».