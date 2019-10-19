إسطنبول تطرد أكثر من 40 ألف مهاجر خلال 3 أشهر

المصدر: إسطنبول - وكالات

أعلن مكتب محافظ إسطنبول أنه جرى طرد أكثر من 40 ألف مهاجر غير شرعي، بينهم سوريون، من المدينة منذ منتصف يوليو الماضي.

ويأتي البيان قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة للسوريين الذين تم تسجيلهم في مناطق متفرقة بالبلاد لمغادرة إسطنبول، أكبر مدن تركيا ومركزها المالي.

وقال المكتب إنه تم نقل 34 ألفاً و397 مهاجراً غير شرعي، كانوا وصلوا عبر طرق هجرة غير معتادة، إلى مدن أخرى خلال الفترة من 12 يوليو حتى 16 أكتوبر، لحين ترحيلهم. وأضاف أنه، وبشكل منفصل، تم إرسال 5 آلاف و945 مهاجراً سورياً غير مسجلين إلى معسكرات اللاجئين خارج المدينة.