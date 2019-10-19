متفرقات سودانية

المصدر: ‏ الخرطوم - سونا -نيويورك

موقف ثابت

جددت الكويت موقفها الثابت بشأن دعم السودان ووحدته وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، مشددة على أن السودان الجديد يحتاج إلى الدعم من الجميع.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول دارفور التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي الليلة قبل الماضية.

وقال العتيبي: «إن أول ما يمكن تقديمه هو إلغاء العقوبات المفروضة عليه عبر رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك عبر إنهاء العقوبات الأممية التي دعونا لمراجعتها منذ العام الماضي عندئذ سيكون حديثنا عن دعم السودان قولاً وفعلاً».

وأشار إلى أن المرحلة التاريخية الدقيقة التي يمر بها السودان تتطلب تضافر الجهود نحو تحقيق تطلعات الأشقاء في السودان لغد واعد، معرباً عن أمله أن يثمر النقاش خلال الجلسة بما فيه مصلحة السودان.

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كشف مدير الإدارة العامة للأدلة ‏الجنائية في السودان حيدر محمد سيد أحمد عن الجهود التي ظلت تقوم بها إدارته، حيث فصلت خلال العام الماضي في 20 ألف قضية ‏جنائية رفعت إليها بموجب بلاغات مدونة في محاضر الشرطة في ‏العاصمة والولايات.

وقال حيدر خلال مؤتمر صحفي بمباني الأدلة الجنائية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، إن ولاية الخرطوم تحتل نصيب الأسد في عدد القضايا التي تأتي ‏للأدلة الجنائية مقارنة ببقية الولايات الأخرى، مبيناً أن البصمة الوراثية ‏تلعب دوراً كبيراً في فك طلاسم القضايا الكبيرة الخطيرة، مؤكداً حيادية إدارته وعدم تبعيتها لجهة سوى رئاسة الشرطة .

وذلك ‏بموجب قرار صدر من وزارة الداخلية في عام 2010م بإنشاء الإدارة ‏العامة للأدلة الجنائية، وضمت للمدير العام للشرطة، وهي تتكون من عدة ‏دوائر أبرزها المختبر الجنائي ودائرة تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى ‏الكلاب الشرطية ومسرح الجريمة وشؤون الولايات ودائرة مكتب التميز ‏الإقليمي .

والذي يقوم بتدريب وتأهيل منسوبي (الايابكو) والتي ضمت دول ‏شرق ووسط إفريقيا، مشيراً إلى أن عملها ينحصر في شقين (فني وتقني) ‏وأن التقارير التي تصدر من الأدلة الجنائية تقارير محايدة مستندة على ‏الرأي الفني والعلمي وهي تستخدم في عملها العلوم التطبيقية في ‏العمل الجنائي لتقديم دعم عملي في مجال التحقيق.