السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر: عهد التزوير انتهى

المصدر: الجزائر ـ وكالات

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي في تصريح صحافي أن تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون انتخابات شفافة ونزيهة والكلمة الفصل فيها ستعود لــ«الصندوق» مؤكداً أن «عهد التزوير انتهى».

وقال شرفي إنه تم «إعداد عدة وثائق تعتبر بمثابة أساس مرجعي للمنسقين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في الميدان».

وأكد على ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك من خلال السهر على أن يكون انتقال الصلاحيات من الوزارات المختلفة إلى السلطة المستقلة للانتخابات فعلياً وفعالاً وفق ما تنص عليه القوانين، وذلك بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف حسنة.

وفي سياق متصل، كشف شرفي عن إعداد «ميثاق أخلاقي» قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، مؤكداً أن هذا المشروع هو حالياً قيد التحضير وسيتم الكشف عن تفاصيله عن قريب.

إلى ذلك، تظاهر الجزائريون أمس في الجمعة الـ35 من الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي للمطالبة برحيل رموز النظام السابق وإرجاع السلطة للشعب .

كما تظاهروا ضد مشروع قانون المحروقات الجديد واعتبروه «رهناً لثروات البلاد للشركات متعددة الجنسيات». ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتطبيق المادة السابعة من الدستور ومحاسبة المتسببين في نهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.