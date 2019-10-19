باخرة مشتقات نفطية إماراتية تصل إلى المكلا

المصدر: عدن ـ وام، البيان

في إطار الدعم الإنساني والإغاثي الإماراتي المتواصل، وصلت إلى رصيف ميناء المكلا باخرة إماراتية تحمل 7200 طن من المشتقات النفطية لدعم كهرباء حضرموت، والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

أمنياً، رصدت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات المشتركة نحو 10 آليات عسكرية ومسلحين حوثيين يفوق عددهم الـ50 عنصراً، كانوا يحاولون التسلل إلى مديرية الدريهمي عبر قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي قادمة من صنعاء. ومن جهة أخرى أعدمت ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران 17 من عناصرها في إطار الانشقاقات التي تشهدها الميليشيا.



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