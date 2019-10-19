الجيش الليبي يستهدف مخازن دفاع جوي بمصراتة

المصدر: ■ طرابلس، القاهرة - البيان، وكالات

أعلن الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أن القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاعات جوية بمصراتة.

وأوضح أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذ غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينه مصراتة، «كانت تستخدم من قبل الميليشيا والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية»، حسبما ذكر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن «انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

في غضون ذلك، انطلقت، أمس، أعمال اجتماعات أعضاء مجلس النواب الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة.

واستهل النواب الليبيون من جميع أنحاء ليبيا برنامج الزيارة باجتماع مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء بالمركز.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الاجتماع تضمن طرحاً للكثير من القضايا الخاصة بالأوضاع في ليبيا في عدد من الجوانب الأمنية والسياسية، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية وتعامل الأطراف الدولية إيجاباً وسلباً مع الأوضاع في ليبيا.

كما تم الاستماع إلى رؤى النواب الليبيين في هذه القضايا، وتم تبادل وجهات النظر مع عدد من الخبراء، من خلال الدراسات والبحوث التي يقوم بها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.