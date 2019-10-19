3 رؤساء حكومة سابقين في لبنان يصدرون بياناً مشتركاً

المصدر: بيروت - وكالات

أصدر 3 رؤساء حكومات سابقين بلبنان بياناً مشتركاً تناولوا فيه الأوضاع التي تشهدها البلاد، ومحذرين من «محاولات البعض التنصل من المسؤولية وإلقاءها على عاتق رئيس الوزراء سعد الحريري».

وقال الرؤساء السابقون وهم: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، في بيانهم المنشور على وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: «دخل لبنان منعطفاً دقيقاً في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون.

وكان لافتاً أن ما يجري سبقته مواقف تصعيدية لأفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على قلب الطاولة على الجميع».

وأضاف البيان: «في هذه الأجواء بات واضحاً أن هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والبحث عن حلول للأزمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة. وهذا التوجه يتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الأولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً».