لبنان .. إصابة 24 رجل أمن في المظاهرة الاحتجاجية

المصدر: د ب ا

أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية مساء اليوم الجمعة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل وفدا من المتظاهرين، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التظاهرات في الشوارع احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من المتظاهرين لجأوا إلى إلقاء المفرقعات النارية الكبيرة ومواد صلبة وغيرها، ما أدى الى سقوط /24/ جريحا من عناصر قوى الامن الداخلي.

وقالت الوكالة إنه عند الساعة الخامسة مساء وقعت حالات اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وأقدم عدد من المشاغبين بالتعرض بالضرب بطريقة وحشية على أحد العناصر المكلفين بعمليات حفظ الامن والنظام، وبعد التمادي في هذه الاعتداءات اضطرت قوى الامن الداخلي الى التصدي لأعمال الشغب بغية المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وملاحقة المشاغبين الذين يقومون بأعمال تخريب وسرقة بعض المصارف والمحال التجارية.

واوضحت الوكالة أن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طلبت أن تكون جميع التظاهرات "سلمية" كما ينادي معظم المتظاهرين، وناشدتهم الابتعاد عن الفوضى والشغب وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وعلى العناصر الأمنية، حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها لن تتردد في ملاحقة وتوقيف كل مخلّ بالأمن واحالته الى القضاء، وفق ما أوردته الوكالة اللبنانية.