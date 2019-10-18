ما هي مزايا منصب الرئيس في تونس؟

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

يستفيد الشاغل لمنصب الرئاسة في تونس، وفق قوانين الجمهورية، من المزايا المادية والمالية التالية:

يحصل الرئيس التونسي على راتب شهري يقدر بـ 30 ألف دينار (حوالي 11 ألف دولار)؛ أي بمعدل سنوي يبلغ 133 ألف دولار.

وبعد انتهاء مهمته يتمتع براتب مماثل طوال حياته مع منحة سكن في حدود ثلاثة آلاف دينار (حوالي 1100 دولار) شهرياً، ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات 5%.

كما يحصل على سيارة مع سائق و500 لتر من الوقود شهرياً.

كما يحظى طوال حياته بالعناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وقرينته وأبنائه القصّر، ويعهد إلى المستشفيات العسكرية تأمين هذه العناية، ولها في حال تعذر عليها ذلك أن تعهد بها إلى مصحات خاصة بتونس أو مؤسسات صحية بالخارج. وتتكفل الدولة كلياً بمصاريف العلاج والتداوي.

وتضمن الدولة الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينته وأبنائه القصّر، وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.

ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينته وأبنائه القصّر أثناء تنقلاتهم بالخارج، وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

وينتهي التمتع بالراتب وبالامتيازات المنصوص عليها من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلاً قاراً.

وفي حالة وفاة رئيس الجمهورية وقرينته، يتمتع أبناؤهما براتب شهري يساوي 50% من الراتب المخوّل لرئيس الجمهورية المباشر، وذلك إلى حد بلوغ كل واحد منهم سن الـ25.

ويتمتع هؤلاء الأبناء والبنات بالامتيازات العينية والعناية الصحية والضمانات الأمنية المذكورة أعلاه.

وتحمل المصاريف المتعلقة بالرواتب والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات رئاسة الجمهورية.