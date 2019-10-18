قرقاش: شرعية واستقرار أي نظام مرتبط بأدائه

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن شرعية واستقرار أي نظام مرتبط بأدائه.

وقال معاليه في حسابه الرسمي على تويتر " في خضم الهيجان الشعبي الذي تشهده العديد من دول المنطقة من الواضح أن الأيديولوجيا ليست أولوية الشعوب بل هي تبحث عن العدالة والنزاهة وفرص العمل والعيش الكريم، دور الدولة كما عهدناه من منظور إماراتي هو في هذا الاتجاه فشرعية واستقرار اي نظام مرتبط بأدائه.

وأضاف " لا أذكر عبر سنواتي العديدة في العمل الحكومي إلا وأن متابعة المشاريع والإنجاز للمواطن هو أولوية قيادتنا، مشاريع الصحة والإسكان والتعليم ومبادرات التوطين والتكنولوجيا وهموم الأمن والاستقرار هموم قيادتنا وأولوياتهم، بناء الأوطان ورضا المواطن أساسه دولة الإنجاز.