لبنان .. تظاهرات في صيدا وقطع للطرقات

المصدر: البيان الإلكتروني

قطع عدد كبير من المحتجين اللبنانيين الطرقات في مدينة صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة من قبل الحكومة اللبنانية.

ووفقا لقناة الجديد، انطلقت مسيرة من ساحة الشهداء في صيدا جابت شوارع المدينة مرورا بساحة القدس ووصلت الى سنترال صيدا في شارع حسام الدين الحريري حيث أقيم اعتصام بمشاركة مئات الشبان الذين رفعوا لافتات تندد بسياسة الحكومة الاقتصادية.

ثم انتقلت التحركات الى تقاطع ايليا في صيدا حيث تم قطع الطريق، وبعدها تم اقفال محلة دوار القناية وطريق ساحة الشهداء والطريق البحرية قرب خان الافرنج بالإطارات المشتعلة وسط هتافات المحتجين المنددة بسياسة الحكومة الاقتصادية.

هذا وشهدت بعض الاحياء في مدينة صيدا تحركات حيث تم قطع الطرقات الداخلية بمستوعبات النفايات.