اقتراح جديد بشأن رسوم المرافقين في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

ناقش مجلس الشورى السعودي التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وفقا لوكالة واس السعودية.

ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020م عند نفس مستوياتها للعام 2019م.

واقترح أحد الأعضاء إيقاف الرسوم على العمالة لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر دعماً لتلك المنشآت.