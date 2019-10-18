متفرقات فلسطينية

المصدر: غزة - د.ب.أ

هجوم

هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية، أمس، مراكب صيادين فلسطينيين قرب شواطئ قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن الزوارق الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على المراكب، على بعد حوالي ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضراراً بها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.

وذكرت الوكالة عن بيان حقوقي صدر مؤخراً، أنّ التضييق والاستهداف الإسرائيلي المتكرر للصيادين، رفع نسبة الفقر المدقع في صفوفهم، وأن 80 في المئة منهم أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.

اعتصام

اعتصم عشرات المزارعين الفلسطينيين في غزة، أمس، للمطالبة بتصدير محاصيلهم إلى أسواق الضفة الغربية، ورفع قيود إسرائيل على ذلك. وجرى الاعتصام أمام مقر مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» في غزة، إذ رفع المشاركون فيه لافتات مكتوبة، تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف 2007، وما يتضمنه من قيود على تصدير منتجاتهم.

وانتقد مدير الجمعية التعاونية للزراعة، محمد غبن، القيود الإسرائيلية على تصدير المحاصيل الزراعية من قطاع غزة، خاصة محصول البطاطس، الذي يواجه فائضاً بالإنتاج لهذا العام بأكثر من 5000 طن. وذكر غبن، أن البطاطس المزروعة في أراضي قطاع غزة، لا يوجد أي تسويق خارجي لها، وسيزيد الفائض أضعافاً مضاعفة، وهو ما يهدد بتكبد المزارعين خسائر كبيرة.