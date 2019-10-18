الجيش الليبي يقترب من تحرير طرابلس

المصدر: طرابلس - البيان

اقترب الجيش الليبي من حسم معركة طرابلس، على وقع التقدّم الذي يحرزه على مختلف محاور القتال.

وقال المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، في بيان، إنّه دمّر آليات وقتل عدداً كبيراً من عناصر ميليشيات الوفاق في أكثر من محور قتال بطرابلس خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

مؤكداً أن جميع الوحدات العسكرية القتالية تؤدي واجبها في ميادين القتال. وأشار المركز، إلى أنّ الوحدات العسكرية لن تتوقف أو تتهاون في قتال المجموعات المسلحة والعصابات الإرهابية تحت أي مسمى كان.

لافتاً إلى أنّ القائد العام المشير خليفة حفتر لم يكن يقصد شارعاً أو طريقاً أو منطقة بالعاصمة مثلما تحاول قوات الوفاق والقوات المساندة لها من الجماعات الإرهابية أن تكسب، بل النصر المؤزر في تطهير العاصمة طرابلس وتأمينها.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، خالد المحجوب، إن المشير خليفة حفتر، أمر بوضع خطة متكاملة لإعادة الأمن ومعالجة الفراغ جنوبي البلاد على مختلف المستويات.

وأضاف أنّ هناك برنامجاً متكاملاً أمر به حفتر، ويعمل على تنفيذه آمر منطقة الجنوب اللواء بلقاسم الأبعج، موضحاً أنّ الخطة تقوم على التنسيق الكامل بين كل المستويات العسكرية والأمنية والاجتماعية.

وأشار المحجوب إلى أن هذه الخطة، لا تعتمد على العمليات العسكرية فقط، مؤكداً أن الهدف من البرنامج الأمني، جبر الضرر وإصلاح الوضع الذي آلت إليه مدينة مرزق وتأمينها وتأمين عودة الأهالي واستقرار الجنوب.

تقدّم

بدوره، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إنّ الجيش عزّز الأسبوع الماضي الإنجازات العسكرية في عدة محاور في اشتباكاتها مع المجموعات المسلحة، مشيراً إلى أن القوات البرية نفذت المطلوب منها.

وأضاف المسماري أن وحدات القوات المسلحة صدت هجوماً شنته المجموعات المسلحة في محاور عين زارة، وخلة الفرجان، وطريق المطار، مؤكداً أن الجيش واصل التقدم في كافة المحاور.

وشدّد المسماري على قرب تحرير طرابلس، مشيراً إلى أنّ إرهابيين مدرجين على قوائم الإرهاب في العديد من دول العالـم، يقاتلــون فــي صفوف ميليشيات الوفـاق ضـد الجيــش الليبــي.

ظهور إرهابيين

بالتزامن، رصدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، ظهور عنصر من عناصر تنظيم مجلس شوري ثوار بنغازي الإرهابي الفارين من بنغازي، في صفوف ميليشيات الوفاق في محاور القتال جنوب طرابلس.

ومن أبرز هؤلاء الإرهابي زياد بلعم القيادي المؤسس لمجلس شورى بنغازي الإرهابي الذي ظهر في أحد محاور القتال بالعاصمة طرابلس ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة.

وكشف مصدر إعلامي تابع للواء 73 مشاة، عن أن ظهور الإرهابي زياد بلعم، لم يكن أمراً مفاجئاً، لأنّ القوات المسلحة تدرك جيداً أنّ التنظيمات الإرهابية ستكشر عن أنيابها ولا يستبعد استخدامهم أساليب القتال السابقة في بنغازي ودرنة مثل العمليات الإرهابية بالسيارات المفخخة وغيرها.