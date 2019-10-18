دبلوماسيون أميركيون يفتحون حسابات مصرفية في السودان

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

فتح أربعة دبلوماسيين أمريكيين، حسابات في مصرف في السودان للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية.

وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت السودان على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، وفق القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب.

وقالت إيلين ثوربرن مساعدة رئيس بعثة السفارة الأمريكية في بغداد لوكالة الصحافة الفرنسية: «رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017، ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف، المصارف الدولية والشركة مرحب بها مجدداً هنا». وفتحت ثوربرن وثلاثة دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم.

وأوضحت الدبلوماسية الأميركية، أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة، نظراً لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في سبتمبر وللتغييرات التي قامت بها. وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في ديسمبر الماضي وأدت إلى إزاحة الجيش للرئيس عمر حسن البشير في أبريل الماضي.