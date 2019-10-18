هولندا تعتقل محتجين على العدوان التركي

قالت الشرطة الهولندية أمس إنها اعتقلت 23 شخصاً في مواجهة بين أتراك وأكراد في مدينة روتردام خلال تظاهرة ضد الهجوم التركي في شمال سوريا.

ووقعت المواجهة ليل الأربعاء بعد بدء احتجاج نظمه الأكراد تبعه بسرعة احتجاج مضاد للأتراك.

وذكرت الشرطة في بيان أن المعتقلين الذين كان بعضهم يحمل مفكات «هم مشتبه بهم بتهم العنف والاعتداء والتخريب وتوجيه الإهانات».

وأصيب ثلاثة رجال شرطة بجروح طفيفة في المواجهات التي اندلعت في وسط المدينة، بحسب الشرطة. وقال الإعلام إن أحدهم أصيب بكسر في رسغه.

ودان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بشدة العنف خلال نقاش في البرلمان حول الهجوم التركي في وقت متأخر الأربعاء.

وقال روته «يمكنكم التظاهر في هذا البلد، ولكن بطريقة متحضرة.. يجب حل الخلافات الاجتماعية من خلال الحوار وليس من خلال ما رأيناه في روتردام، فهو غير مقبول مطلقاً». لاهاي - أ.ف.ب