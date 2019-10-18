500 سوري كردي يصلون إلى العراق

المصدر: بغداد - عراق أحمد

وصل نحو 500 كردي سوري خلال الأيام الأربعة الماضية إلى إقليم كردستان العراق، فارين من العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، بحسب ما أشار مسؤولون عراقيون.

ونقلت تلك العائلات إلى مخيمات للاجئين في شمال غربي العراق، والتي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم داعش للبلاد في العام 2014، بحسب مسؤول في محافظة دهوك، الحدودية مع سوريا، مشيراً إلى أن «هؤلاء اللاجئين وصلوا على دفعات عدة».

من جهتها، أكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق، أنها في حالة تأهب قصوى منذ بدأت أنقرة قبل أسبوع عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال عناصر «داعش».

وكانت منظمة الهجرة الدولية أفادت السبت بأن «182 كردياً سورياً عبروا الحدود إلى كردستان، هرباً من القصف في شمال شرقي سوريا».