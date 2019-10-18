سياسي سوري لـ «البيان »: التصادم مع الجيش التركي مستبعد

المصدر: القاهرة - محمد خالد

قال مصدر سياسي سوري، قريب الصلة من السلطات السوريّة، إن سيناريو التصادم بين القوات الحكومية والقوات التركية غير وارد، كما شدد، في الوقت ذاته، على أن التطورات الراهنة التي يشهدها الشمال السوري ستؤثر على المسار السياسي وعمل اللجنة الدستورية.

وأوضح السياسي السوري لـ «البيان» عبر الهاتف، أنه «ليس هنالك أدنى شك في أن القوات السورية (القوات الحكومية) ستذهب إلى المناطق التي تنسحب منها القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)». وأشار إلى أن «تواجد الجيش العربي السوري في شمال شرق سوريا هو تواجد منطقي وواقعي، بخاصة أن هذه الأراضي هي أراضٍ سورية».

لكنه استبعد حدوث تصادم بين القوات السورية والقوات التركية، وأرجع ذلك إلى أن «روسيا تدير التفاهمات الحاصلة الآن في المنطقة، لاسيما من الناحية العسكرية».

بعد الضغط

وتابع: «أعتقد أيضاً بأن سيناريو التصادم غير وارد نهائياً في ظل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعترف فيها بسيادة الدولة السورية بعد الضغط الدولي عليه»، على حد قوله.

وفيما يتعلق بتداعيات التطورات الراهنة في الشمال السوري على العملية السياسية، شدّد على أن «تلك التطورات ستؤثر على عمل اللجنة الدستورية والمسار السياسي؛ لأن المعارضة السورية تأتمر بأمر تركيا، وبالتالي لا تستطيع هذه المعارضة أن تتحرك من دون تفويض تركي، وبالتالي سيقف عمل اللجنة إلى بعد حين، ومن ثم ستبدأ مفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية في وقت آخر».