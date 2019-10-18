متفرقات يمنية

المصدر: عدن- وكالات

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رفضت ميليشيا الحوثي ، طلباً لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير بزيارة النساء المعتقلات في سجون الحوثي.

وقالت مصادر : إن بيتر ماورير طالب بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة النساء المعتقلات، والاطلاع على أسباب وظروف اعتقالهن. وتتواجد أكثر من 300 امرأة معتقلة في سجون الحوثيين معظمهن في سجون سرية.

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كشفت مصادر حقوقية في صنعاء عن قيام قيادات حوثية بالتنسيق مع من وصفتهم بـ«مسؤولين فاسدين في منظمات أممية»، ببيع كميات كبيرة من الزيت الذي كانت توزعه المنظمات الدولية للأسر الفقيرة. وأفادت بأن هذه الجريمة توسعت في مناطق الانقلابيين وارتفاع أسعارها ليصل سعر الدبة سعة 20 لتراً من الديزل أو البترول في السوق السوداء لما يزيد على 25 ألف ريال يمني.