إصابة العشرات خلال اقتحام المستوطنين «قبر يوسف»

المصدر: رام الله - وكالات

أصيب 51 فلسطينياً، أمس، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، قبيل اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف شرقي نابلس. كما شنّ جيش الاحتلال، أمس، حملة اعتقالات طالت عشرة مواطنين فلسطينيين في مختلف مناطق الضفة المحتلة، بتهمة مقاومة الاحتلال والمستوطنين.

وأطلق جنود الاحتلال النار على سائق مركبة فلسطيني في مخيّم الأمعري، ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة.

إلى ذلك، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع، صوب مبنى بلدية ترمسعيا، حيث كان يتجمع عشرات المواطنين، استعداداً للمشاركة في مسيرة سلمية، رفضاً لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات عنيفة اندلعت وسط البلدة، فيما اعتدى مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، على المواطنين، الذين حاولوا الوصول إلى الأراضي المهددة بالاستيلاء.

في الأثناء، جرح فلسطيني برصاص الاحتلال، بزعم محاولته دهس عناصر من الشرطة في الضفة الغربية. وقال ناطق باسم مستشفى شعاري تسيدك في القدس المحتلة، إن المشتبه به في حالة خطيرة. وزعمت شرطة الاحتلال في بيان، أن عناصرها كانوا يقومون ليلاً باعتقالات في مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين بالقرب من رام الله، عندما حاول فلسطيني دهسهم بسيارته، واصطدم بآليتهم المصفحة.