قوات سوريا الديمقراطية تعلن قبول وقف إطلاق النار

المصدر: د ب ا

أعلن القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد قبول وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تركيا والولايات المتحدة أمس الخميس.

وأكد الجنرال مظلوم عبدي في تصريح لقناة روناهي الكردية قبول قسد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت اليه الولايات المتحدة وتركيا لمدة 120 ساعة في شمال سوريا الخميس

وقال عبدي إننا " سنقدم كل ما يلزم لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، في المنطقة الممتدة بين رأس العين وتل أبيض، ويتضمن عودة النازحين إلى منازلهم ولا يتضمن تغيير ديموغرافية المنطقة".

ووصف عبدي " اتفاق وقف إطلاق بـأنه ثمرة لمقاومة قسد للعدوان التركي، وأنه فرض على تركيا نتيجة للضغوط الدولية الكبيرة، هذا الاتفاق مبدئي وسيضمن وقف الاحتلال التركي للمنطقة"، ودعا القائد العام لقسد القوى السياسية الكردية "إلى حل الخلافات البينية في هذه المرحلة".