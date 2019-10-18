احتجاجات في لبنان على الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب

المصدر: د ب ا

قام مئات اللبنانيين مساء أمس الخميس باحتجاجات على الأوضاع المعيشية وفرض الضرائب في مناطق عدة بالبلاد.

وقام مئات المتظاهرين بمسيرة احتجاجية في بيروت إثر إعلان وزير الاعلام جمال الجراح أن الحكومة قررت زيادة ضريبة 20سنتا، على تطبيق واتسآب.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن الضرائب، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام "، ودعوا اللبنانيين للانضمام إليهم، وساروا في عدد من شوارع العاصمة بمواكبة من القوى الأمنية. كما طالبوا باستقالة الوزراء.

وأثناء التظاهرة قام مرافقو وزير التربية أكرم شهيب، حسبما أعلن المتظاهرون، بإطلاق النار في الهواء.

وفي منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية تجمع عدد من المتظاهرين وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة بعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفضاً لفرض المزيد من الضرائب، وخاصةً ضريبة الواتسآب.

وفي طرابلس شمال لبنان اعتصم عشرات من الشبان، احتجاجاً على الواقع المعيشي ورفضاً للضرائب، وقاموا بقطع الاوتستراد في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي.

وفي مناطق رياق دير زنون وبر الياس، شرق لبنان، قطع المحتجون على الأوضاع الاقتصادية عدد من الطرقات.

وكان وزير الاعلام قد أعلن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء الخميس أن قراراً اتخذ مجلس في الوزراء بزيادة 20سنتا، على استخدام الواتسآب في كل يوم، معلناً أن ذلك كان اقتراح وزير الاتصالات.