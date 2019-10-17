رسمياً.. قيس سعيد رئيساً لتونس بنسبة 72.71%

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، صباح اليوم، فوز المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية بنسبة 72.71 بالمائة مقابل حصول منافسه على 27.29 بالمائة، وذلك بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وفق ما ذكر "راديو موزاييك".

وستتم اليوم مراسلة مجلس نواب الشعب (البرلمان) لإعلامه بالنتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، وهو الذي سيحدد موعد الجلسة العامة لأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، وفق ما أفاد به عضو الهيئة فاروق بوعسكر في المؤتمر الصحفي.

وبالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية، وبعد تسجيل 101 طعن، فإن الأجل الأقصى للمحكمة الإدارية للنظر في الطعون في الطور الابتدائي والاستئنافي هو 13 نوفمبر القادم، وإثر ذلك وفي غضون 48 ساعة ستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.