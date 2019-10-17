محافظ الحديدة لـ «البيان»: 11 ألف خرق حوثي لاتفاق ستوكهولم

المصدر: دبي - ليلى بن هدنة، عدن - البيان

أكد محافظ الحديدة الحسن طاهر في تصريح خصّ به «البيان» أن خروقات الحوثي لاتفاق الحديدة وصلت إلى 11000 خرق وتسببت بمقتل 300 شخص ونزوح 30 ألف أسرة من المحافظة.

وقال إن الميليشيا ترفض مغادرة الحديدة، وتخرق اتفاق وقف النار عبر القصف اليومي بأسلحة عدة منها الثقيلة والمقذوفات، مبيناً أنها تمارس جرائم استهداف المدنيين في القرى والمناطق اليمنية. وأوضح أن الحوثيين يؤكدون يوماً بعد آخر أنهم بعيدون عن أية التزامات أو تعهدات، ويثبتون للعالم بأسره أنهم أبعد ما يكونون عن السلام، أو حتى مجرد التفكير فيه.

وذكرت مصادر أن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث سيقدّم لمجلس الأمن، اليوم (الخميس)، عرضاً بنتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الحكومي ومع ميليشيا الحوثي، في سبيل استكمال تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.

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