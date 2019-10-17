الباقورة والغمر.. الأردن ينفي التمديد

المصدر: عمان - د.ب.أ

نفت وزارة الخارجية الأردنية، صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

وأكد الناطق باسم الوزارة، سفيان سلمان القضاة، في بيان أمس، أن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 12 أكتوبر 2018، بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ نوفمبر المقبل لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد، وفق ما نصّت عليه اتفاقية وادي عربة.

وأوضح القضاة، أنّ الطرف الجانب الإسرائيلي طلب التشاور، وفقاً لما نصّت عليه المعاهدة، ودخلنا مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد.

وتعتبر الباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد، وتقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة آلاف دونم، فيما الغمر منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة، وتبلغ مساحتها نحو أربعة كيلومترات مربعة.