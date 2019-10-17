عبد المهدي يتعهد بتلبية مطالب المتظاهرين

المصدر: بغداد - د.ب.أ

تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، بتلبية مطالب المتظاهرين وإحداث إصلاحات في العراق.

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر أن «الحكومة العراقية ماضية بتلبية مطالب المتظاهرين وإحداث الإصلاحات». وأوضح أن «اللجنة المشكلة للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات تقوم بعملها، وأن البعض حاول إخراج التظاهرات عن مسارها السلمي واستغلال التظاهرات والمتظاهرين الذين خرجوا بمطالب واضحة ومشروعة».

وفي سياق آخر، وجه رئيس الوزراء رسالة إلى رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات وزير التخطيط نوري الدليمي «لاستكمال التحقيقات وتسلم أي تسجيل يأتي من أي مسؤول عسكري أو مدني أو مواطن يتعلق بالأحداث الأخيرة وأن يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته أصولياً مهماً كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة».

وفي سياق متصل، أبلغ رئيس الوزراء السفراء المعتمدين في العراق بأن مطالب المتظاهرين «مطالب حقه ومشروعة». وقال عبد المهدي «نحن نحترم التظاهرات كونها شكلاً من أشكال التعبير عن الرأي ونحترمها ونستجيب لها وما حدث من تصادم أدى إلى خسائر مؤسفة». وأضاف عبد المهدي: «تم تشكيل اللجنة التحقيقية وإلى صلاحياتها في فتح الملفات بشكل مهني وأننا نتعامل مع التظاهرات كحق دستوري وتم إيجاد قوة متخصصة لحفظ النظام وليس مكافحة الشغب وهي قوة مدربة على التعامل الحسن واحترام حق التظاهر وحقوق الإنسان وليس قوة عسكرية».