الثني: البرلمان الليبي لا يعترف بحكومة الوفاق

المصدر: بنغازي - البيان

أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، أن البرلمان الليبي لا يعترف بحكومة طرابلس التي يترأسها فايز السراج. وأوضح الثني أن ما تسمى حكومة الوفاق التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات قدمت نفسها أكثر من مرة إلى البرلمان الليبي لكنها لم تحصل على الثقة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي وقف إلى جانب حكومة السراج ومنحها الشرعية، رغم عدم اعتراف البرلمان المنتخب بها. ولفت الثني إلى أنّ ذلك سمح لحكومة الوفاق بإنفاق عائدات النفط وغيرها من الأموال الحكومية بشكل غير قانوني، بما في ذلك توزيع أموال على ميليشيا مسلحة.

وذكر الثني أنّ حكومة الوفاق لا توزع هذه العائدات النفطية على المنطقة الشرقية، رغم أن معظم الموانئ النفطية تقع في شرق ليبيا، وأنها بدلاً من ذلك تنقل فقط موازنة الرواتب بمعدل 177 مليون دينار شهرياً، حيث تذهب جميع عائدات النفط بالكامل إلى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس. واتهم الثني الأممَ المتحدة بالتسبب فيما وصلت له ليبيا، قائلاً إنه لا توجد ديمقراطية في ليبيا الآن، وإن الديكتاتورية باتت هي النظام السائد.

إلى ذلك، ينتظر أن تحتضن القاهرة بعد غد السبت، اجتماع الفرقاء من أعضاء مجلس النواب الليبي. وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إنّ هناك تنسيقاً لاجتماع أعضاء مجلس النواب في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة لملمة المجلس، وإيجاد رؤية واحدة للبرلمان كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل. وأضاف أن الاجتماع يهدف لإيجاد رؤية واحدة للبرلمان، كممثل شرعي للشعب الليبي، قبيل اجتماع برلين المقبل حول الأزمة الليبية.