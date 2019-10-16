أمير الكويت يشكر المواطنين والمقيمين على احتفائهم بعودته

المصدر: كونا

أعرب أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره للمواطنین والمقیمین على أرض الكویت على ما عبروا عنه من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاھر الفرح والبھجة والسرور احتفاء بعودته إلى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبیة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعرب أمير الكويت عن تقديره للمتابعة الحثیثة من قبل الجمیع للاطمئنان على صحته مما كان له أطیب الأثر لدى سموه، مجسدین بذلك روح الأسرة الكویتیة الواحدة بتلاحمھا وسجایاھا الحمیدة التي یتسم بھا الشعب الكویتي ویتمسك بھا.

وجدد سموه جزیل شكره وامتنانھ لإخوانھ أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربیة الشقیقة والصدیقة على تواصلھم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحتھ وعلى ما عبروا عنھ خلال ھذا التواصل من طیب المشاعر وصادق التمنیات سائلا المولى عز وجل أن یحفظ الوطن العزیز وأن یدیم علیھ نعمة الأمن والرخاء والازدهار وأن یوفق الجمیع لكل ما فیه خیره ورفعته وإعلاء شأنھ.