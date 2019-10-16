أمير الكويت يعود من أمريكا بعد استكمال العلاج

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية عن عودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن أمير البلاد استكمل الفحوصات الطبیة وتكللت نتائجھا بالنجاح.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشیخ سالم العلي الصباح رئیس الحرس الوطني وسمو الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء ورئیس المجلس الأعلى للقضاء ورئیس محكمة التمییز ورئیس المحكمة الدستوریة المستشار یوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولین بالدولة.