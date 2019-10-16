الجامعة العربية تشيد بدعم الإمارات لمصر في حرب أكتوبر

المصدر: دبي - وام

أشاد المستشار العسكري لجامعة الدول العربية محمود خليفة بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم لمصر في حرب أكتوبر 1973، منوهاً بمقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «ليس النفط العربي بأغلى من الدم العربي»، ومشيراً أيضاً إلى مبادرة الإمارات والمملكة العربية السعودية بقيادة المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود بوقف تصدير البترول، وكان سلاحاً مؤثراً من الإمارات والدول العربية، مضيفاً أن حرب أكتوبر استعادت الكرامة لكل الدول العربية.

وقال محمود خليفة خلال احتفال النادي المصري بدبي بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ 46 استضاف فيها بعض أبطال الحرب: «نحن لا ننسى الإمارات التي دعمتنا في حرب 6 أكتوبر، ولا ننسى دعم المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لمصر عن طريق وقف تصدير البترول».

وقال المستشار العسكري لجامعة الدول العربية: «إن أبناء زايد ورثوا الحب والحكمة من زايد، وما زلنا نرى التعاون والدعم والتأييد من قيادة دولة الإمارات، ولمسنا ذلك منذ 30 يونيو وحتى الآن».

وأضاف: «نحن نرى اسم زايد في كل مكان في مصر؛ ترعة الشيخ زايد في سيناء، ومدينة الشيخ زايد في أكتوبر، وشارع الشيخ زايد في الإسماعيلية، وغيرها الكثير».