الاحتلال يجبر فلسطينياً على هدم منزله بيده في القدس

المصدر: الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن الفلسطيني محمد الأطرش، أمس، على أن يهدم بنفسه أجزاء من بنايته السكنية في قرية صور باهر جنوب القدس، بذريعة «قربها من شارع أمني» المقام على أراضي البلدة.

وأوضح حمادة حمادة، رئيس لجنة الدفاع عن أراضي حي وادي الحمص في صور باهر، أن البناية تقع في منطقة (A) وتم بناؤها وفق تراخيص البناء من السّلطة الفلسطينيّة، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بهدمها بذريعة «قربها من الشارع الأمني»، وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على القرار.

وأوضح حمادة أن الأطرش شرع بهدم أجزاء من بنايته المكونة من 4 طوابق وتسوية، حيث قام بهدم (طابق الرووف والطابق الذي يقع أسفله).

مداهمات

وشنّ جيش الاحتلال فجر أمس حملة مداهمات وتفتيش بمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل أربعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة واقتادهم إلى مراكز التحقيق الخاصة به.

إلى ذلك، قررت سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف، أمام المسلمين والزوار اليوم وغداً، بحجة الأعياد اليهودية.