العراق.. القبض على عنصري شرطة بتهمة قتل متظاهرين

المصدر: بغداد - البيان

أصدر القضاء العراقي، أمس، أمراً بإلقاء القبض على ضابطين في شرطة محافظة واسط تسببا في قتل متظاهرين في المحافظة.

وأعلنت محكمة تحقيق المحافظة أن الضابطين ألقي القبض عليهما بعد تدوين أقوال ذوي الضحايا. وأوضح بيان لمحكمة محافظة واسط أن المحكمة اطلعت على تسجيلات كاميرات القريبة من مكان الحادث، ودونت إفادات الشهود وأصدرت أمرها استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى وتأمين التظاهـرات.