الأمم المتحدة تريد التحقيق في إعدامات تركية

المصدر: ■ جنيف - رويترز

قالت الأمم المتحدة أمس، إنه ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلّحة عميلة لها بحق عدد من المقاتلين الأكراد الأسرى وسياسية كردية، وهي أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، أنه وثق سقوط ضحايا مدنيين في ضربات جوية وهجمات برية ونيران قناصة يومياً منذ بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا قبل نحو أسبوع.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مقاتلين مدعومين من تركيا بقتل سياسية كردية في كمين على طريق في شمال سوريا السبت.

لقطات مصورة

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، إن لقطات مصورة أظهرت عمليات إعدام لثلاثة أكراد محتجزين نفذها مقاتلو جماعة «أحرار الشرقية» المرتبطة بتركيا على الطريق السريع بين الحسكة ومنبج يوم 12 أكتوبر.

وقال إن الأمم المتحدة تلقت تقارير عن إعدام السياسية الكردية هفرين خلف على الطريق السريع نفسه على يد هذه الجماعة وفي اليوم ذاته، وأضاف أن الإعدامات التعسفية قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وقال كولفيل في إفادة صحافية في جنيف «تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات». وتابع «نحث السلطات التركية على البدء فوراً في تحقيق محايد ومستقل ويتسم بالشفافية والقبض على المسؤولين عن ذلك». وتابع أن محققي جرائم الحرب بالأمم المتحدة سيتابعون كل الوقائع.

ضربة جوية

وقال كولفيل إن أربعة مدنيين على الأقل منهم صحافيان قتلوا وأصيب العشرات عندما أصيبت قافلة في ضربة جوية تركية على مدينة رأس العين السورية الأحد.

وأكد وقوع ضربات جوية وبرية على 5 منشآت صحية نفذتها القوات التركية وجماعات مرتبطة بها، وهجمات على خطوط كهرباء وإمدادات مياه ومخابز.