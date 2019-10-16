اعتقالات تركية في صفوف المعارضين للعدوان

المصدر: أنقرة - رويترز

قالت وسائل إعلام حكومية وحزب تركي مؤيد للأكراد إن الشرطة التركية اعتقلت أربعة رؤساء بلديات من أعضاء الحزب في مداهمة فجر الثلاثاء موسعة نطاق حملتها منذ أن بدأت أنقرة توغلها في شمالي سوريا الأسبوع الماضي.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ووكالة أنباء الأناضول إن رؤساء بلديات هكاري ويوكسيكوفا وأرجيش ونصيبين قرب الحدود التركية مع سوريا والعراق اعتقلوا في اتهامات تتعلق بـ«الإرهاب».

وفي حين أيدت أغلب أحزاب المعارضة العدوان العسكري على سوريا دعا حزب الشعوب الديمقراطي لوقفها ووصفها بأنها «محاولة غزو». وقال الحزب إنها محاولة من جانب الحكومة لحشد التأييد وسط تراجع شعبيتها. وأضاف إن 151 من أعضائه منهم مسؤولون محليون اعتقلوا خلال الأسبوع الأخير منذ أن بدأت تركيا وحلفاؤها من المعارضين السوريين الهجوم في سوريا.

وبدأت الشرطة التركية في الأسبوع الماضي تحقيقات جنائية مع الزعيمين المشاركين في رئاسة الحزب بسبب انتقادهما العدوان وبدأت التحقيق بشأن أكثر من 500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ما يتعلق بما أطلقت عليه «دعاية إرهابية» تنتقد الحملة العسكرية.