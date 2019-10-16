حميدتي: عازمون على إنهاء الحرب اللعينة

المصدر: الخرطوم، جوبا ـ طارق عثمان، وكالات

يناقش مجلسا السيادة والوزراء في السودان اليوم في اجتماع مشترك برنامج الحكومة الانتقالية الإسعافي للستة اشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية.

والذي يهدف إلى وقف الحرب ووضع أسس السلام الدائم، ووضع الأسس لتحول ديمقراطي تنموي مستدام، والتصدي للاحتياجات الاجتماعية الأساسية.. في وقت تتواصل مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان جوبا وسط تفاؤل كبير بقرب التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب المستعرة بعدد من المناطق.

وأكد رئيس وفد مفاوضات السلام وعضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد عبد الله حمدان حميدتي، التزام الخرطوم بالتوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة في جوبا.

وأجرى حميدتي، مباحثات امس، مع رئيس حكومة جنوب السودان، الفريق سلفاكير ميارديت.

وأكد دقلو، التزام السودان بمنبر جوبا لاحتضان الاجتماعات بين الحكومة وقوى الكفاح المسلح. وأوضح دقلو، أن وفد السودان جاء للحوار، بقلب مفتوح ونية صادقة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وأشاد رئيس وفد التفاوض بالترتيب الجيد الذي اضطلعت به الوساطة، وأشار إلى أن الوفد سيعمل مع الوساطة للتوصل إلى ترتيبات بشأن استئناف الحوار مع الفصائل المسلحة التي وصفها بأنها جزء أصيل من الثورة السودانية. وقال» وفد التفاوض الحكومي جاهز للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وتابع (سنحتفل قريباً في جوبا بالسلام ووداع الحرب اللعينة).

وفي سياق آخر، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أمس أن وفد مفوض باسم قوى الحرية والتغيير، سلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك البرنامج الإسعافي،. ومن المقرر أن يلتئم اجتماع اليوم بين مجلسي السيادة والوزراء لبحث البرنامج وإجازته بشكله النهائي توطئة لإنزال البرنامج على أرض الواقع.

وباء

أعلنت السلطات المحلية بولاية كسلا شرق السودان أن محلية كسلا منطقة موبوءة بأمراض حمى الضنك، الشيكونغونيا، حمى الوادي المتصدع، الكوليرا والإسهالات المائية، وأقرت بضعف الجهود المبذولة لمواجهة تلك الأوبئة.

وكشف مديرعام وزارة الصحة بولاية كسلا نور الدين حسين علي عن تدابير تمت بالتعاون مع الشركاء.

