المسماري: تدمير 75 % من المسيّرات التركية

المصدر: بنغازي - البيان، وكالات

أكد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أن «مصراتة مدينة ليبية، وليست كلها مع الإرهابيين، وستعود للإنتاج والصناعة بأهلها الوطنيين»، واتهم «تركيا بأنها تريد السيطرة على ليبيا وتوظيف أذرعها من أجل اتخاذ ليبيا كقاعدة للانطلاق إلى الدول المجاورة».

وتابع المسماري أن الجيش نجح في تدمير نحو 75 % من الطائرات التركية المسيرة، مؤكداً أن الجيش يسيطر بشكل كامل على سماء ليبيا بعد تدمير الطائرات المضادة.

وأبرز المسماري أن الجيش الوطني قد تقدم بشكل محكم ومدروس خلال الأيام القليلة الماضية، وأنه ماضٍ في خططه وتقدماته التي تتم وفق دراسة مستفيضة تشمل كل الجوانب يشرف عليها شخصيا المشير خليفة حفتر، قبل أن يُصْدِر أوامره العسكرية للوحدات والقواطع العسكرية بالتقدم نحو الأهداف العسكرية الجديدة، إذ لفت المسماري إلى أن المشير خليفة حفتر يتواصل على نحو يومي مع الضباط والقادة في الميدان.

لافتاً إلى أن قوات الجيش قد أصبحت في مناطق جديدة ومنها فرناج ومناطق أخرى، وهو ما يؤكد تقدم الجيش، إذ يلفت المسماري إلى إشادة سابقة للمبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة بـ«دقة الأهداف» التي يقصفها الجيش الوطني في عملياته العسكرية.